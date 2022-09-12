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Фантастична новина. Міноборони розповіло, скільки території відбили у загарбників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фантастична новина. Міноборони розповіло, скільки території відбили у загарбників
На півдні звільнено близько 500 кв. км
фото ілюстративне

Під контроль України повернулось 6 тис. км² території

Збройні сили України відвоювали в окупантів вже тисячі квадратних кілометрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Майже 6 тис. квадратних кілометрів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів. 

Крім того, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

Проте Генштаб попереджає, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки.

До слова, триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: окупанти ЗСУ Міноборони війна Україна

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