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Мер звільненого Ізюма: Після росіян у місті немає ані світла, ані води, ані зв’язку

Надія Клочко
glavcom.ua
Мер звільненого Ізюма: Після росіян у місті немає ані світла, ані води, ані зв’язку
Українські військові звільнили Ізюм 10 вересня
фото з відкритих джерел

«Зараз військові встановлюють Starlink і роздають WiFi»

Після звільнення від російських окупантів Ізюма у місті відсутнє електропостачання, вода та зв’язок. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Ізюма Валерій Марченко.

За словами очільника звільненого від окупантів міста, спеціалістам знадобиться не менше тижня, щоб налагодити електропостачання.

«Нині немає ані світла, ані води, ані зв’язку. Коли дадуть світло, то буде вода. Питання часу, не менше тижня потрібно спеціалістам, аби увімкнути електроенергію. Зараз військові встановлюють Starlink і роздають WiFi. Люди можуть приходити до точок, де є зв’язок і телефонувати рідним», – сказав він.

Водночас, як пояснив Валерій Марченко, гуманітарна ситуація у місті не критична.

«З сьогоднішнього дня (понеділка, 12 вересня) обласна адміністрація організовує конвої з гуманітаркою до міста. Нині військові займаються зачисткою. За ними заходитимуть піротехніки, які прочешуть усе місто і шукатимуть вибухонебезпечні предмети», – пояснив міський голова.

Марченко також зазначив, що міська влада готова допомогти з розселенням жителів міста, які вирішать повернутися до Ізюма. Як відомо, внаслідок бойових дій зруйновано 80% житлового фонду міста.

«Думаю, шукатимемо можливості, розселятимемо людей. Усім, хто захоче повернутися до міста, ми надаватимемо прихисток. По-перше, проведемо аудит житла, яке залишилося. По-друге, є у нас дитячі садочки, школи. Поки у таких приміщеннях тимчасово розміщуватимемо людей. Обіцяли нам мобільні будиночки встановити. Не знаю, наскільки швидко це вийде. Йдеться про приватних інвесторів, але не казатиму, хто це», – сказав він.

Міський голова Ізюма зазначив, що наразі немає розуміння щодо масштабу потреби у тимчасовому житлі для жителів Ізюма, які вирішать повернутися до міста. Він припустив, що масового повернення городян не буде.

«Всі не вирішать приїхати одночасно, це кажу вам однозначно. Багато хто виїхав за кордон, 90% з них там і залишаться. Мені в розмовах люди так і кажуть. Поки масштаби потреб у такому житлі я не розумію. Треба розуміти ситуацію з багатоповерхівками. Може, є такі, у яких просто вікна, двері, дах потрібно відремонтувати за короткий час і вони будуть придатні для проживання. Збитки ще не підрахували. І обласна, і районна воєнна адміністрації, і ми рахуватимемо. Усі разом це робитимемо, бо іншого виходу немає», – сказав мер Ізюма.

Валерій Марченко також поінформував про стан промислових підприємств на території міста. Він зазначив, що тепловозоремонтний завод у місті закрився ще до початку повномасштабної війни, а приладобудівний завод, який входив до концерну «Укроборонпром», розбомблений. Точних даних про те, у якому стані завод наразі немає, але директор підприємства запевняє, що буде відновлювати його роботу в Ізюмі, розповів мер міста. Марченко нагадав, що на заводі виготовлялася вся оптика для протитанкового ракетного комплексу «Стугна».

Міський голова Ізюма також розповів, що залізниця у місті наразі не працює. За його словами, залізничні мости, які йшли до Ізюма, були підірвані, тому залізниця не працювала майже з самого початку війни. Стан автомобільних мостів через Сіверський Донець, які з’єднують дві частини міста, досліджуватиме «Укравтодор».

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

Згодом Служба безпеки України показала перші фотографії з деокупованого Ізюма.

Додамо, що наразі триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

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Теги: війна Харківщина Ізюм

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