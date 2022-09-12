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Стало відомо, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на півдні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки кілометрів ЗСУ звільнили на півдні
П’ять населених пунктів на півдні вже повністю під українським контролем та зачищені від ворога
фото ілюстративне

Обстріли звільнених населених пунктів усе ще тривають

Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Гуменюк зазначила, що вже можна офіційно назвати п'ять звільнених населених пунктів півдня: Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка і Сухий Ставок. Вони вже повністю під українським контролем та зачищені від ворога, хоча там тривають деякі додаткові заходи.

Проте обстріли звільнених населених пунктів усе ще тривають, також росіяни замінували під час відступу частину території. Зазначається, що через український контрнаступ окупанти про псевдореферендум уже не говорять та посилюють поліцейські заходи.

За два тижні на півдні українські військові знищили понад 1800 окупантів, більш як 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, два літаки, два гелікоптери та близько 10 крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині російські загарбники через контрнаступ Збройних сил України закрили селище Велика Олександрівка на в’їзд і виїзд, а також прикриваються місцевим населенням як живим щитом. 

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

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Теги: війна Херсонщина окупанти контрнаступ військові

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