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Генштаб попередив про небезпеку на деокупованих територіях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб попередив про небезпеку на деокупованих територіях
Правоохоронці фіксують масові злочини ворога на українській землі
фото ілюстративне

Зберігається високий ризик мінної небезпеки у звільнених населених пунктах

На звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці фіксують масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Також не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України.

До слова, триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти ЗСУ війна Україна міни

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