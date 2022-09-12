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Звільнення Куп'янська. ЗСУ показали трофейну техніку (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Звільнення Куп'янська. ЗСУ показали трофейну техніку (відео)
Дорога загромаджена знищеною технікою рашистів 
скріншот із відео

Окупанти так тікали, що масово полишали зброю та бойові машини 

Журналіст Юрій Бутусов показав відео, зняте ним у день звільнення міста Куп‘янськ на Харківщині. На кадрах видно дорогу дорога з Чкаловського, загромаджену розбитою та трофейною технікою РФ. Рашисти настільки швидко «перегруповувалися», що полишили ЗСУ свої бойові машини, які тепер послужать для того, щоб і духу російських загарбників не лишилося на нашій землі.  

Звільнення Куп'янська. ЗСУ показали трофейну техніку (відео) фото 1

Також журналіст зафільмував покинуті позиції рашистів. 

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль.

Напередодні ж окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ.

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Теги: відео журналіст звільнення машини рашисти Харківщина Куп'янськ

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