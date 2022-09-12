Звільнення Куп'янська. ЗСУ показали трофейну техніку (відео)

Окупанти так тікали, що масово полишали зброю та бойові машини

Журналіст Юрій Бутусов показав відео, зняте ним у день звільнення міста Куп‘янськ на Харківщині. На кадрах видно дорогу дорога з Чкаловського, загромаджену розбитою та трофейною технікою РФ. Рашисти настільки швидко «перегруповувалися», що полишили ЗСУ свої бойові машини, які тепер послужать для того, щоб і духу російських загарбників не лишилося на нашій землі.

Також журналіст зафільмував покинуті позиції рашистів.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль.

Напередодні ж окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ.