«Фекалії потекли». Мер Хмельницького розповів, як боровся з орендодавцями-спекулянтами

«Серед хмельничан були спекулянти, які намагалися заробити: раніше квартира коштувала 5 тисяч, а стала коштувати 25»

Хмельницький прийняв 185 тис. українців, які тікали від війни з різних міст на добу і більше. Тих, хто був менше доби, не обліковували, але так само максимально допомагали. Бо кожен евакуаційний потяг зупинявся в місті, і туди передавали маленькі продовольчі набори, засоби гігієни. Про це розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин у інтерв’ю «Главкому».

«Ми намагаємося максимально уникати таких термінів як «біженці» та «переселенці». Це люди з міст, які прийняли на себе удар першими. Серед тих, хто проживає постійно, довідки отримали 35 тис., але багато людей вже повернулося додому. Багато хмельничан прийняли українців у себе вдома безкоштовно, багато рестораторів допомагають, причому з елітних дорогих ресторанів, спортклуби також надають допомогу. Звісно, завжди бувають винятки. Серед хмельничан були спекулянти, які намагалися на ситуації заробити, підіймаючи вартість оренди – раніше квартира коштувала 5 тисяч, а стала коштувати 25», – повідомив Симчишин.

Очільник міста обіцяв боротися з такими випадками і це дало миттєвий блискавичний ефект, і таких цін як 25-30 тис. нема.

«Є ті, хто замість п’яти тисяч виставили цінник у вісім-десять за цієї інфляції, але це не 25. Я просто сказав, що цим орендодавцям ми «зробимо темну». По кількох квартирах ми конкретно попрацювали: в деяких із них каналізація поламалася та фекалії потекли, десь випадково вода припинила постачатися, електроенергія зникла… І люди зрозуміли, що поводяться неправильно. Ставити зараз такі цінники – це просто злочин», – сказав мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що оренда хмельницьких квартир «підскочила» до 22 тис. грн. Мер пригрозив вилучати житло у спекулянтів.

Також Симчишин повідомив, як у місті запроваджували заборону на публічне використання російського культурного продукту.