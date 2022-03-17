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    Оренда хмельницьких квартир «підскочила» до 22 тис. грн. Мер пригрозив вилучати житло у спекулянтів

    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Оренда хмельницьких квартир «підскочила» до 22 тис. грн. Мер пригрозив вилучати житло у спекулянтів
    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    колаж

    Вилучені квартири можуть віддати на потреби армії або поселяти туди переселенців

    З перших днів війни у Хмельницькому різко подорожчала оренда квартир. Зокрема, оренда квартири, яка у довоєнний період коштувала 5 тис. грн, нині вартує близько 22 тис. грн на місяць. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Олександр Симчишин, передає «Главком».

    За його словами, це пов’язано з тим, що окремі хмельничани вирішили заробити на війні та переселенцях, котрі приїжджають до Хмельницького. При цьому мер попередив: щодо спекулянтів влада застосовуватиме міри, передбачені правовим режимом воєнний стан

    «Звертатимуся до обласної військової адміністрації, в повноваженнях якої вилучати такі квартири на користь держави. Вилучене житло передаватиметься для потреб військових та переселенців або волонтерських центрів. Я особисто підписуватиму відповідні листи на керівництво військової адміністрації допоки люди не зрозуміють, що на війні не можна заробляти. Усі несуть втрати», - наголосив Симчишин.

    За інформацією міського Штабу допомоги вимушеним переселенцям, у Хмельницькому проживає 22 тис. переселенців. Ще понад 100 тис. переселенців тимчасово зупинилися.

    Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: нерухомість війна мер житло Хмельницький влада
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    Оренда хмельницьких квартир «підскочила» до 22 тис. грн. Мер пригрозив вилучати житло у спекулянтів