Оренда хмельницьких квартир «підскочила» до 22 тис. грн. Мер пригрозив вилучати житло у спекулянтів

Вилучені квартири можуть віддати на потреби армії або поселяти туди переселенців

З перших днів війни у Хмельницькому різко подорожчала оренда квартир. Зокрема, оренда квартири, яка у довоєнний період коштувала 5 тис. грн, нині вартує близько 22 тис. грн на місяць. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Олександр Симчишин, передає «Главком».

За його словами, це пов’язано з тим, що окремі хмельничани вирішили заробити на війні та переселенцях, котрі приїжджають до Хмельницького. При цьому мер попередив: щодо спекулянтів влада застосовуватиме міри, передбачені правовим режимом воєнний стан

«Звертатимуся до обласної військової адміністрації, в повноваженнях якої вилучати такі квартири на користь держави. Вилучене житло передаватиметься для потреб військових та переселенців або волонтерських центрів. Я особисто підписуватиму відповідні листи на керівництво військової адміністрації допоки люди не зрозуміють, що на війні не можна заробляти. Усі несуть втрати», - наголосив Симчишин.

За інформацією міського Штабу допомоги вимушеним переселенцям, у Хмельницькому проживає 22 тис. переселенців. Ще понад 100 тис. переселенців тимчасово зупинилися.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.