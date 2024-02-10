Франція надасть Україні потужну допомогу зброєю: Зеленський повідомив подробиці

Париж передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар» і снарядів до них

Глава Української держави подякував Франції за неослабну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Володимир Зеленський передав співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, і побажав найшвидшого одужання пораненим. Про це інформує Офіс президента.

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Глава Української держави подякував Франції за неослабну підтримку як на рівні адміністрації Президента Еммануеля Макрона, так і на рівні французького суспільства.

Лідери двох держав обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

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Президент України високо оцінив започаткування Францією та США «Коаліції артилерії», у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар» і снарядів до них.

Глави держав також обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

За словами Володимира Зеленського, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України.

Президенти України та Франції також скоординували календар майбутніх спільних заходів.

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Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Берислава Херсонської області 1 лютого загинули та були поранені іноземні волонтери.

Як повідомили в обласній прокуратурі, російські військові масовано обстріляли місто з безпілотників близько. За фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством, відкрили кримінальне провадження. У результаті атаки із застосуванням безпілотників по місту в Херсонській області ще троє громадян Франції отримали поранення.

Згодом Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування щодо загибелі двох французьких гуманітарних працівників в Бериславі під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого.

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