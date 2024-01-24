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Загибель найманців з Франції у Харкові є фейком – Центр протидії дезінформації

Христина Петренко
glavcom.ua
Загибель найманців з Франції у Харкові є фейком – Центр протидії дезінформації
Ффранцузьке міністерство закордонних справ спростувало пошрену пропагандистами інформацію
Фото: Центр протидії дезінформації

Ворог розповсюджував черговий фейк про іноземних найманців в Україні

Кремлівські пропагандисти поширюють фейк про те, що внаслідок російського удару по Харкову 16 січня загинули французькі найманці. Про це інформує Центр протидії дезінформації.

«Згідно із заявою російського міністерства оборони, внаслідок удару загинуло понад 60 іноземних найманців, які були нібито переважно громадянами Франції.

Натомість французьке міністерство закордонних справ спростувало цю інформацію, заявивши, що Франція не має найманців ні в Україні, ні деінде», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 січня дві ворожі ракети влучили в житловий район у центрі Харкова, поранивши 17 осіб.

Раніше повідомлялось, що прокремлівські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що під час обстрілу російськими ракетами території України, зокрема Києва, ракети української ППО «влучали у житлові будинки столиці». Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію.

Зранку 23 січня росіяни випустили по Україні 41 ракету, 21 з яких було знищено, повідомили Повітряні сили.

До слова, Польща вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні. Жителів Польщі, зокрема на південному сході, попередили про підвищення рівня шуму.

Зазначається, що була активізована авіація Польщі та союзників.

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Теги: Франція фейк росіяни Центр протидії дезінформації

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