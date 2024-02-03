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Загибель волонтерів у Бериславі через атаку РФ. Франція почала розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Загибель волонтерів у Бериславі через атаку РФ. Франція почала розслідування
Херсон, який постраждав від бомбардування 2 лютого
фото: ДСНС України

Справа передана жандармам Центрального управління по боротьбі зі злочинами проти людства

Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування щодо загибелі двох французьких гуманітарних працівників в Бериславі під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого. Про це повідомляє BFMTV.

В результаті атаки із застосуванням безпілотників по місту в Херсонській області ще троє громадян Франції отримали поранення.

Зазначається, що розслідування відкрито за фактом воєнних злочинів та умисного заподіяння шкоди життю особи, захищеної, зокрема, міжнародним гуманітарним правом. Справа передана жандармам Центрального управління по боротьбі зі злочинами проти людства (OCLCH).

До відома, з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України це вже десята процедура, що була відкрита французькою антитерористичною прокуратурою.

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Берислава Херсонської області 1 лютого загинули та були поранені іноземні волонтери.

Як повідомили в обласній прокуратурі, російські військові масовано обстріляли місто з безпілотників близько. За фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством, відкрили кримінальне провадження.

До слова, у ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. 

Також у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

Теги: прокуратура Франція військові розслідування місто поранення

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