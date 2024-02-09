Головна Спорт Новини
search button user button menu button

З частинками символу Франції: Олімпійський комітет представив унікальні медалі

Христина Петренко
glavcom.ua
З частинками символу Франції: Олімпійський комітет представив унікальні медалі
Загальна вага золотої медалі становить 529 грамів, срібної – 525 грамів, бронзової – 455 грамів
Фото: МОК

У кожній нагороді майбутніх Ігор у Парижі буде частина відомої на весь світ Ейфелевої вежі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) представив олімпійські медалі Ігор-2024, які відбудуться в Парижі.

У кожну нагороду додано частинку оригінальної металевої конструкції Ейфелевої вежі – одного із символів столиці Франції. Вага цих часточок – 18 грамів. Вони мають шестикутну форму та обрамлені у круглі медалі із золота, срібла та бронзи. На шматочках вежі викарбувано «Париж-2024» та полум'я факела – як один із символів перемоги.

Загальна вага золотої медалі становить 529 грамів, срібної – 525 грамів, бронзової – 455 грамів.

На звороті кожної відзнаки Олімпійських ігор зображено традиційну грецьку богиню перемоги Ніку, Пантеон та Олімпійські кільця, до яких цьогоріч також додали зображення Ейфелевої вежі.

Архітектурну пам'ятку також розмістили на зворотному боці медалей Паралімпіади. Окрім неї там надруковані дати змагань міжнародним шрифтом Брайля – його розробник був французом. 

Відомо, що метал з Ейфелевої вежі отримали під час попередніх ремонтних робіт. 

«Це можливість для спортсменів привезти з собою частинку Парижа», – сказав креативний директор цьогорічних Олімпійських ігор Тьєррі Ребуль.  

Загалом було виготовлено 5 084 таких медалі. 

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські - з 28 серпня по 8 вересня.

Раніше повідомлялось, що ініціативна група з протидії допуску російських спортсменів, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024 у Парижі, оголосила збір підписів спортсменів під листом-зверненням до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійських Ігор-2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання.

Читайте також: Французькі поліцейські вийшли на протести через Олімпійські ігри
Теги: Париж олімпійські ігри медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню заявив, о Франція вже у декілька раз наростила виробництво військової техніки та боєприпасів
Париж відповідає на шантаж Москви
7 лютого, 18:36
У грудні 2023 року критерії допуску на Олімпіаду-2024 виконали лише 11 «нейтральних атлетів»
Допуск на Олімпіаду-2024: МОК вирішив, що робити з росіянами
18 сiчня, 13:39
Українська боксерка Тетяна Коб
Українська чемпіонка нарвалася на критику за купання в ополонці на «московське» Водохреща
22 сiчня, 01:50
Біатлоністка Поліна Пуцко разом із своєю командою після здобуття медалі
Україна завоювала дві нагороди у четвертий день Юнацьких олімпійських ігор
23 сiчня, 17:46
фото: Associated Press
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту
13 сiчня, 16:45
Франція пообіцяла надати Україні ракети SCALP
Аудит від ЄС подіяв: Франція дасть Україні десятки ракет і сотні бомб
17 сiчня, 09:08
Активістки вихлюпнули суп на «Джоконду»
Екоактивістки облили супом знамениту картину (відео)
28 сiчня, 13:41
В акції беруть участь близько 800 тракторів
Французькі фермери взяли Париж в облогу (фото)
30 сiчня, 06:18
Українська група у фіналі акробатичної програми набрала 243.3167 бала
Збірна України з артистичного плавання виграла «срібло» чемпіонату світу
4 лютого, 14:49

Новини

З частинками символу Франції: Олімпійський комітет представив унікальні медалі
З частинками символу Франції: Олімпійський комітет представив унікальні медалі
Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею
Відбір на Олімпіаду-2026: збірна України з хокею обіграла Корею
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй
Стало відомо, хто став суперником України у Лізі націй
Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
Довбик, Забарний та ще 315 українських спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном
Чемпіонат світу з біатлону-2024: яке місце посіла українська команда в першій гонці
Чемпіонат світу з біатлону-2024: яке місце посіла українська команда в першій гонці
ФІФА визначила місце проведення фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу
ФІФА визначила місце проведення фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
13K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
12K
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному
12K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
8083
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову
8081
Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua