З частинками символу Франції: Олімпійський комітет представив унікальні медалі

У кожній нагороді майбутніх Ігор у Парижі буде частина відомої на весь світ Ейфелевої вежі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) представив олімпійські медалі Ігор-2024, які відбудуться в Парижі.

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У кожну нагороду додано частинку оригінальної металевої конструкції Ейфелевої вежі – одного із символів столиці Франції. Вага цих часточок – 18 грамів. Вони мають шестикутну форму та обрамлені у круглі медалі із золота, срібла та бронзи. На шматочках вежі викарбувано «Париж-2024» та полум'я факела – як один із символів перемоги.

Загальна вага золотої медалі становить 529 грамів, срібної – 525 грамів, бронзової – 455 грамів.

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На звороті кожної відзнаки Олімпійських ігор зображено традиційну грецьку богиню перемоги Ніку, Пантеон та Олімпійські кільця, до яких цьогоріч також додали зображення Ейфелевої вежі.

Архітектурну пам'ятку також розмістили на зворотному боці медалей Паралімпіади. Окрім неї там надруковані дати змагань міжнародним шрифтом Брайля – його розробник був французом.

Відомо, що метал з Ейфелевої вежі отримали під час попередніх ремонтних робіт.

«Це можливість для спортсменів привезти з собою частинку Парижа», – сказав креативний директор цьогорічних Олімпійських ігор Тьєррі Ребуль.

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Загалом було виготовлено 5 084 таких медалі.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські - з 28 серпня по 8 вересня.

Раніше повідомлялось, що ініціативна група з протидії допуску російських спортсменів, які підтримують війну, до Олімпійських Ігор-2024 у Парижі, оголосила збір підписів спортсменів під листом-зверненням до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та організаторів Олімпійських Ігор-2024 щодо недопущення російських атлетів на змагання.