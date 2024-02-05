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Окупанти вбили французьких волонтерів в Україні: Франція викликає посла Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вбили французьких волонтерів в Україні: Франція викликає посла Росії
Унаслідок російських обстрілів Берислава Херсонської області 1 лютого загинули та були поранені французькі волонтери
фото з відкритих джерел

Париж звинуватив Росію у регулярному поширенні неправдивої інформації

Франція викликає на розмову посла Росії після загибелі двох французьких гуманітарних працівників після російського удару в Україні та того, що Париж назвав сплеском російської дезінформації. Про це повідомляє Reuters.

Двох французьких волонтерів було вбито і ще трьох поранено внаслідок атаки російського безпілотника в Херсонській області на півдні України 1 лютого, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне назвав актом «варварства».

«Франція ще раз заявить про своє засудження російських ударів. Вона також засудить сплеск дезінформації проти Франції», – йдеться у повідомленні.

Париж звинуватив Росію у регулярному поширенні неправдивої інформації. Наприкінці січня він відкинув будь-які припущення про те, що Париж має найманців, які діють в Україні, наступного дня після того, як російські законодавці ухвалили резолюцію, яка засуджує французьких «найманців» в Україні.

Він також звинуватив президента Росії Володимира Путіна у передачі неправдивої інформації після того, як припустив, що ракети, які збили російський літак, могли бути випущені французькою системою ППО.

«Міністерство закордонних справ попередило про подальшу дезінформацію з боку Росії напередодні візиту президента Еммануеля Макрона до України наприкінці цього місяця», – пише видання.

Усього через два дні після того, як 16 січня він оголосив про постачання нової зброї, міністерство оборони Росії заявило, що його сили вбили близько 60 французьких найманців внаслідок удару по будівлі у Харкові.

Воно не надало доказів на підтримку цього твердження, і Франція відкинула ці звинувачення.

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Берислава Херсонської області 1 лютого загинули та були поранені іноземні волонтери.

Як повідомили в обласній прокуратурі, російські військові масовано обстріляли місто з безпілотників близько. За фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством, відкрили кримінальне провадження. У результаті атаки із застосуванням безпілотників по місту в Херсонській області ще троє громадян Франції отримали поранення.

Згодом Антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування щодо загибелі двох французьких гуманітарних працівників в Бериславі під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого. 

Читайте також: Загибель найманців з Франції у Харкові є фейком – Центр протидії дезінформації

Теги: Франція росія

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