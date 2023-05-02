ФСБ вигадала спосіб, як шукати партизанів на окупованих територіх

Центр нацспротиву закликає не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям

Окупанти в цивільному одязі випитують у місцевих мешканців ставлення до окупаційної влади

На тимчасово окупованих територіях працівники російської федеральної служби безпеки дедалі частіше виходять у людні місця в цивільному одязі, щоб виявити членів українського підпілля. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«Гестапівці» під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так ворог шукає нелояльне населення», – йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву зазначив, що в разі якщо «жертва» ведеться на провокацію, вона буде змушена співпрацювати з ворогом.

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«Центр національного спротиву закликає бути обережними й не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому Криму ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля. Зокрема, на півострові окупанти провели обшуки квартир тих, кого вони підозрюють у «нелояльності».

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти повідомили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків. Росіяни використали це як привід, щоб оглянути приміщення та перевірити людей.