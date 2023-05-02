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ФСБ вигадала спосіб, як шукати партизанів на окупованих територіх

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ФСБ вигадала спосіб, як шукати партизанів на окупованих територіх
Центр нацспротиву закликає не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям
фото: росЗМІ

Окупанти в цивільному одязі випитують у місцевих мешканців ставлення до окупаційної влади

На тимчасово окупованих територіях працівники російської федеральної служби безпеки дедалі частіше виходять у людні місця в цивільному одязі, щоб виявити членів українського підпілля. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Гестапівці» під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так ворог шукає нелояльне населення», – йдеться в повідомленні. 

Центр нацспротиву зазначив, що в разі якщо «жертва» ведеться на провокацію, вона буде змушена співпрацювати з ворогом. 

«Центр національного спротиву закликає бути обережними й не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому Криму ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля. Зокрема, на півострові окупанти провели обшуки квартир тих, кого вони підозрюють у «нелояльності».

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти повідомили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків. Росіяни використали це як привід, щоб оглянути приміщення та перевірити людей.

Теги: населення ворог окупація ФСБ партизани

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