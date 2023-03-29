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Мелітополь: окупанти вигадали цинічний спосіб, щоб шукати партизанів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мелітополь: окупанти вигадали цинічний спосіб, щоб шукати партизанів
фото ілюстративне

Росіяни оголосили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків, вигадавши історію про «анонімні дзвінки»

Сьогодні у Мелітополі повідомили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків. Окупанти використали це як привід, щоб оглянути приміщення та перевірити людей. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні оголосили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків, вигадавши історію про «анонімні дзвінки». Мабуть, забули, що анонімно в окупації дзвонити неможливо, адже всі номери, прив'язані до паспортів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Федоров зазначив, що окупанти скористалися цим, аби оглянути приміщення та перевірити людей. А потім самі спростували інформацію про мінування. 

«Але невідомо, який сценарій реалізують наступного разу – може знову спростують, може «виявлять вибухівку», яку самі ж і підклали, а може щось підірвуть, додавши до безкінечного переліку жертв окупації мирних мелітопольців», – додав він.

Нагадаємо, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: війна Мелітополь Запоріжжя партизани

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