Мелітополь: окупанти вигадали цинічний спосіб, щоб шукати партизанів

Росіяни оголосили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків, вигадавши історію про «анонімні дзвінки»

Сьогодні у Мелітополі повідомили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків. Окупанти використали це як привід, щоб оглянути приміщення та перевірити людей. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Сьогодні оголосили про замінування кількох об’єктів та житлових будинків, вигадавши історію про «анонімні дзвінки». Мабуть, забули, що анонімно в окупації дзвонити неможливо, адже всі номери, прив'язані до паспортів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Федоров зазначив, що окупанти скористалися цим, аби оглянути приміщення та перевірити людей. А потім самі спростували інформацію про мінування.

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«Але невідомо, який сценарій реалізують наступного разу – може знову спростують, може «виявлять вибухівку», яку самі ж і підклали, а може щось підірвуть, додавши до безкінечного переліку жертв окупації мирних мелітопольців», – додав він.

Нагадаємо, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.