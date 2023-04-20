Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв
фото ілюстративне

В Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель

Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв

Сьогодні, 20 квітня, Росія вивела у Чорне море 11 кораблів, з яких три ракетоносії. Загальний залп може становити до 13 «Калібрів». Про це заявили Військово-морські сили ЗСУ.

Окрім того, в Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель.

В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: росія Чорне море корабель населення війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 квітня диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу
ISW оцінив, як зустріч Путіна з міністром оборони Китаю вплинула на співпрацю двох країн
18 квiтня, 05:58
Документ про відпустки військових передано на розгляд керівництву Ради
Тривалість відпустки для військових може збільшитись: зареєстровано законопроєкт
13 квiтня, 16:06
Висловлюючи подяку за рішення щодо Одеси, Зеленський висловив переконання у важливості включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини
Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси
3 квiтня, 21:14
«Ряса не завжди є запорукою чистих намірів»
Як Паша «Мерседес», став Пашею «Автозаком»
3 квiтня, 07:46
Боєць Національної гвардії Віталій Мерінов воював на Донеччині
У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
31 березня, 09:26
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Угорщина відмовилась арештовувати Путіна. Банкова відреагувала
23 березня, 19:41
Жінка стала відомою після відео, на якому вона ридає, бо не хоче їхати з тимчасово окупованого Криму
Росіянка, яка не хотіла їхати з Криму, поскаржилася на життя у РФ
23 березня, 10:02
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним
Візит Сі до Москви. П'ять головних висновків
22 березня, 09:42
Співачка не афішує свого українського коріння
Йолка пообіцяла російській владі не «дискредитувати втарую армію»: документ потрапив в мережу
21 березня, 10:40

Події в Україні

«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
«Вагнерівці» примусово депортували українських дітей із Бахмута – Офіс Генпрокурора
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв
Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв
Сальдо зізнався, що колаборанти обкрадають мешканців окупованих територій
Сальдо зізнався, що колаборанти обкрадають мешканців окупованих територій
Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка
Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка
Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах
Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
25K
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
20K
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
13K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
9603
Жителі Києва бачили яскравий спалах у небі (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту