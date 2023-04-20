В Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель

Росія збільшила присутність кораблів у Чорному морі: ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв

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Сьогодні, 20 квітня, Росія вивела у Чорне море 11 кораблів, з яких три ракетоносії. Загальний залп може становити до 13 «Калібрів». Про це заявили Військово-морські сили ЗСУ.

Окрім того, в Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель.

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В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми кораблів, з них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 24 ракет.

Триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.