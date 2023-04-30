Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: є руйнування (фото)

Унаслідок обстрілу постраждалих немає

Російські військові вночі 30 квітня вкотре обстріляли Нікополь з артилерії. Про це повідомив голова Дніпровської ОДА Сергій Лисак.

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За його даними, у місті пошкоджені сім приватних будинків, господарські споруди, мікроавтобус та легковий автомобуль. Також постраждала лінія електропередач. Постраждалих немає.

«Цієї ночі вогонь ворожої артилерії накрив Нікополь. Люди не постраждали. Але у місті пошкоджені 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус та легковий автомобіль. А ще лінія електропередач», – повідомив Сергій Лисак.

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фото: телеграм Сергія ЛИсака

Нагадаємо, що у ніч проти 30 квітня вибухи пролунали у Дніпропетровській області. Була оголошена повітряна тривога, проте вона, на щастя, швидко закінчилася.

Також вночі 30 квітня повідомляли про вибухи в Херсоні. Ворог обстрілював Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Також є пуски з тимчасово окупованої Голої Пристані.

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.