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    Події в Україні

    Гарні цифри зі сходу: бійці звітують про ситуацію за добу

    ЗСУ ведуть бої і відбили чотири атаки ворога за добу - Гарні цифри зі сходу: бійці звітують про ситуацію за добу
    ЗСУ ведуть бої і відбили чотири атаки ворога за добу
    фото з відкритих джерел

    Понад 170 окупантів більше не зможуть нищити нашу землю

    Протягом доби, 29 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили чотири атаки. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Українські захисники знищили:

    • особового складу – 173;
    • танки – 4;
    • БМП – 6;
    • БТР – 2;
    • АТТ – 13;
    • артилерійських систем – 5;
    • мінометних розрахунків – 2;
    • БПЛА – 5.

    Як повідомлялося, 28 квітня російські фашистські війська здійснили на сході дві атаки.

    Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ підірвали міст до Слов’янська: стримують наступ окупантів (відео).

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Гарні цифри зі сходу: бійці звітують про ситуацію за добу