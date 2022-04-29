Гарні цифри зі сходу: бійці звітують про ситуацію за добу
ЗСУ ведуть бої і відбили чотири атаки ворога за добу
фото з відкритих джерел
Понад 170 окупантів більше не зможуть нищити нашу землю
Протягом доби, 29 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили чотири атаки. Про це повідомила пресслужба угруповання.
Українські захисники знищили:
- особового складу – 173;
- танки – 4;
- БМП – 6;
- БТР – 2;
- АТТ – 13;
- артилерійських систем – 5;
- мінометних розрахунків – 2;
- БПЛА – 5.
Як повідомлялося, 28 квітня російські фашистські війська здійснили на сході дві атаки.
Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ підірвали міст до Слов’янська: стримують наступ окупантів (відео).
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