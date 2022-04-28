Доба на сході: ЗСУ відзвітували про успіхи
Наші захисники завдають втрат рашистам
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Окупанти намагаються атакувати та отримують відсіч
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угрупування.
Зокрема, 28 квітня російські фашистські війська здійснили дві атаки. Тривають бої.
Втрати ворога становлять:
- особового складу – 42
- танків – 3
- БМП – 2
- БТР – 1
- ББМ – 1
- АТ – 1
- БПЛА – 2
Нагадаємо, напередодні ЗСУ в боях ліквідували 75 окупантів на сході.
Перед цим за добу на сході українським військовим вдалося відбити п’ять атак ворога та знищити 100 рашистів.
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