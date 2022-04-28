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    Події в Україні

    Доба на сході: ЗСУ відзвітували про успіхи

    Наші захисники завдають втрат рашистам - Доба на сході: ЗСУ відзвітували про успіхи
    Наші захисники завдають втрат рашистам
    фото з відкритих джерел

    Окупанти намагаються атакувати та отримують відсіч

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомила пресслужба угрупування.

    Зокрема, 28 квітня російські фашистські війська здійснили дві атаки. Тривають бої.

    Втрати ворога становлять:

    • особового складу – 42
    • танків – 3
    • БМП – 2
    • БТР – 1
    • ББМ – 1
    • АТ – 1
    • БПЛА – 2

    Нагадаємо, напередодні ЗСУ в боях ліквідували 75 окупантів на сході.

    Перед цим за добу на сході українським військовим вдалося відбити п’ять атак ворога та знищити 100 рашистів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Доба на сході: ЗСУ відзвітували про успіхи