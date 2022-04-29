До Одеси декілька днів не ходитимуть поїзди

На кілька днів в Одесі скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення

У місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна

Із 1 по 3 травня — на період дії подовженої комендантської години — тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух.

Нагадаємо, з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня в Одесі діятиме тривала комендантська година.

«Забороняється перебування людей у зазначений період часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень», – йдеться в офіційному повідомленні обласного військового управління.

На іншій території Одеської області комендантська година залишається незмінною, тобто з 22:00 до 05:00.

Як відомо, на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

25 квітня ввечері в Одесі лунали вибухи.

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