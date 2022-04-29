Маріуполь сьогодні. Жахливі кадри з висоти польоту (відео)

Загарбники будуть покарані за свої злочини

Місто тримає облогу уже більше двох місяців

З'явилися нові кадри стану Маріуполя. Відео, записане дроном, показує зруйноване місто.

На передньому плані час від часу показується хрест на вершечу Собору Покрови Божої Матері, який ще тримається, не дивлячись на постійні обстріли міста з боку окупантів.

Крім нього, в кадр потрапив і зруйнований драмтеатр. Напис «ДЕТИ» й досі чітко видно перед будівлею...

Нагадаємо, від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя,а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

28 квітня російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь».

Тоді ж стало відомо, що ворог перекриває рух містом і направляє техніку у бік «Азовсталі».

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