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    Події в Україні

    ЗСУ підірвали міст до Слов’янська: стримують наступ окупантів (відео)

    Українські війська завдали удару по залізничному мосту через річку Сіверський Донець - ЗСУ підірвали міст до Слов’янська: стримують наступ окупантів (відео)
    Українські війська завдали удару по залізничному мосту через річку Сіверський Донець
    скріншот із відео

    Залізничний шляхопровід між Лиманом та Райгородком міг прислужитися ворогові

    Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець. Це підтвердили у пресслужбі ООС, інформує «Громадське».

    Міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

    Лиман зараз перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі.

    Зазначимо, селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов'янська. Раніше розвідка Великої Британії звітувала, що найбільш напружену ситуацію на Донбасі фіксують біля Лисичанська та Сєвєродонецька зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

    Нагадаємо, стало відомо, що окупанти наводять нові понтонні переправи через Сіверський Донець.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Слов’янськ Україна міст окупація
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    ЗСУ підірвали міст до Слов’янська: стримують наступ окупантів (відео)