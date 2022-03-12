Гарячі точки. Окупанти знову обстріляли два міста на Луганщині (фото)

Російські загарбники гатять по мирному населенню

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста Луганщини. Надвечір окупанти знов обстріляли міста Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Як повідомляє ДСНС України, через обстріли сталися пожежі: горіли квартири, гуртожиток, приватні житлові будинки та автозаправна станція.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та допомагати мирному населенню.

Луганська область зараз є однією з найгарячіших точок України. Обстріли тривають у Горській громаді, Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Кремінній, де проходить лінія оборони.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині бої не припиняються, багато жертв.

Як стало відомо, на Луганщині невідомі знімали відео на підтримку Путіна за сценарієм.



