Із Луганщини у неділю вирушить евакуаційний потяг: час та місця збору

Із Луганщини у неділю вирушить евакуаційний потяг: час та місця зборуграфіка
Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу – 14:00
«Укрзалізниця» завтра, 13 березня, планує відправити з Луганської області евакуаційний потяг. Він буде відправлятися зі станції Новозолотарівка, що розташована у селі Золотарівка Сєвєродонецького району, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу – 14:00. Проте Гайдай попереджає, що можливі зміни.
Місця збору для організованого виїзду до станції:
- Лисичанськ, вул. Сосюри 324 (база ДСНС) з 10:00-12:00;
- Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 28 (Міський палац культури) з 10:00-12:00.
Також «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні.
Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.
Як курсуватимуть поїзди
- №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська наступного дня о 09:40. Зворотно відправляється о 16:38.
- №149/150 Полтава - Чернівці відправляється о 15:21, а прибуває – о 12:30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14:13, а прибуває о 10:40.
Крім того, нагадаємо про графік евакуаційних потягів на 12 березня.
Напередодні залізниця запустила сайт про потяги під час війни.
В «Укрзалізниці» зазначили, що на новому сайті пасажири зможуть отримати актуальну інформацію щодо:
- евакуаційних рейсів;
- міжнародних маршрутів;
- роботи вокзалів;
- черг на пунктах перетину кордонів з країнами Євросоюзу.
Сайт доступний за посиланням.