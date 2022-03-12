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    Події в Україні

    Із Луганщини у неділю вирушить евакуаційний потяг: час та місця збору

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    Ліди тікають від війни у більш безпечні місця&nbsp; - Із Луганщини у неділю вирушить евакуаційний потяг: час та місця збору
    Ліди тікають від війни у більш безпечні місця 
    фото: Укрзалізниця

    Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу – 14:00

    «Укрзалізниця» завтра, 13 березня, планує відправити з Луганської області евакуаційний потяг. Він буде відправлятися зі станції Новозолотарівка, що розташована у селі Золотарівка Сєвєродонецького району, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу – 14:00. Проте Гайдай попереджає, що можливі зміни.

    Місця збору для організованого виїзду до станції:

    • Лисичанськ, вул. Сосюри 324 (база ДСНС) з 10:00-12:00;
    • Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 28 (Міський палац культури) з 10:00-12:00.

    Також «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні.

    Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.

    Як курсуватимуть поїзди

    • №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська наступного дня о 09:40. Зворотно відправляється о 16:38.
    • №149/150 Полтава - Чернівці відправляється о 15:21, а прибуває – о 12:30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14:13, а прибуває о 10:40.

    Крім того, нагадаємо про графік евакуаційних потягів на 12 березня.

    фото: Укрзалізниця

    фото: Укрзалізниця

    Напередодні залізниця запустила сайт про потяги під час війни.

    В «Укрзалізниці» зазначили, що на новому сайті пасажири зможуть отримати актуальну інформацію щодо:

    • евакуаційних рейсів;
    • міжнародних маршрутів;
    • роботи вокзалів;
    • черг на пунктах перетину кордонів з країнами Євросоюзу.

    Сайт доступний за посиланням.

    Теги: Луганщина ДСНС Укрзалізниця потяг залізниця транспорт біженці евакуація
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    Із Луганщини у неділю вирушить евакуаційний потяг: час та місця збору