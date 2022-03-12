Із Луганщини у неділю вирушить евакуаційний потяг: час та місця збору

Ліди тікають від війни у більш безпечні місця

Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу – 14:00

«Укрзалізниця» завтра, 13 березня, планує відправити з Луганської області евакуаційний потяг. Він буде відправлятися зі станції Новозолотарівка, що розташована у селі Золотарівка Сєвєродонецького району, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу – 14:00. Проте Гайдай попереджає, що можливі зміни.

Місця збору для організованого виїзду до станції:

Лисичанськ, вул. Сосюри 324 (база ДСНС) з 10:00-12:00;

Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 28 (Міський палац культури) з 10:00-12:00.

Також «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні.

Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.

Як курсуватимуть поїзди

№129/130 Кременчук - Івано-Франківськ . Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська наступного дня о 09:40. Зворотно відправляється о 16:38.

. Відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська наступного дня о 09:40. Зворотно відправляється о 16:38. №149/150 Полтава - Чернівці відправляється о 15:21, а прибуває – о 12:30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14:13, а прибуває о 10:40.

Крім того, нагадаємо про графік евакуаційних потягів на 12 березня.

фото: Укрзалізниця

Напередодні залізниця запустила сайт про потяги під час війни.

В «Укрзалізниці» зазначили, що на новому сайті пасажири зможуть отримати актуальну інформацію щодо:

евакуаційних рейсів;

міжнародних маршрутів;

роботи вокзалів;

черг на пунктах перетину кордонів з країнами Євросоюзу.

Сайт доступний за посиланням.