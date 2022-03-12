Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, моторошні фото з лікарні

Медики працюють на межі людських сил

Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, постраждала жінка та двоє її дітей-близнюків. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Тварі, таке дитинство і у Ваших дітей? Нічого святого! окупанти вбивають українців Звірі…», – емоційно висловився Гайдай.

Начальник ОВА додав, що лікарі працюють на межі людських сил, у лікарню також був «приліт».

Нагадаємо, триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує наступальну операцію проти України. Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України.

Нагадаємо, на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.

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