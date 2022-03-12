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    Події в Україні

    Ситуація на Луганщині складна: окупанти захопили 70% території області

    Голова області каже про десятки жертв - Ситуація на Луганщині складна: окупанти захопили 70% території області
    Голова області каже про десятки жертв
    фото з відкритих джерел

    На захоплених територіях підключають російське телебачення і поширюють ворожі фейки

    Луганська область зараз є однією з найгарячіших точок України. Обстріли тривають у Горській громаді, Попасній, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному та Кремінній, де проходить лінія оборони. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

    За його словами, росіяни обстрілюють школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити пошкоджену інфраструктуру, не погоджують гуманітарні коридори.

    «Всю територію, яка зараз під контролем України, всю обстрілюють. Десятки загиблих серед мирного населення і десятки поранених», – повідомив Гайдай.

    Також на Луганщині є проблема з гуманітарними вантажами. Вантажі возять всіма можливими шляхами: автотранспортом, мікроавтобусами, фурами, залізницею. Це засоби індивідуальної гігієни, ліки, і харчі. В містах Лисичанськ та Сєвєродонецьк влада створює додаткові центри роздачі гуманітарної допомоги.

    На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблематично.

    За словами голови ОВА, на захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення.

    «Окуповано зараз вже 70% території Луганської області. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки», – підсумував Гайдай.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині бої не припиняються, багато жертв.

    Як стало відомо, на Луганщині невідомі знімали відео на підтримку Путіна за сценарієм.

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    Теги: окупанти телебачення Луганщина пропаганда влада населення Сергій Гайдай
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    Ситуація на Луганщині складна: окупанти захопили 70% території області