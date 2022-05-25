Гатили з артилерії та мінометів: окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото)

Сім мін, випущених ворогом з боку російського селища Тьоткіно, вибухнули на околиці Конотопського району

Сьогодні, 25 травня, з боку російського населеного пункту Любачене відбувся обстріл прикордонної території Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Протягом 45 хвилин ворог гатив зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм , коригуючи вогонь за допомогою дронів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Крім того, сьогодні вночі та учора ввечері відбулися обстріли з території Росії прикордонних територій Сумщини. Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив з літака чотири ракети по одному з населених пунктів Краснопільської територіальної громади. Внаслідок нанесення авіаудару постраждали декілька будинків місцевих мешканців та лінія електропередачі. Також учора близько 20-ї години пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку прикордонних сіл Шосткинського району. Біля іншого села цього ж району розірвалося 8 боєприпасів, випущених з боку російського села Лемешовка. Ще сім мін, випущених ворогом з боку російського селища Тьоткіно, вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, увечері у вівторок, 24 травня, російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області.