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    Події в Україні

    Гатили з артилерії та мінометів: окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото)

    Гатили з артилерії та мінометів: окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото)
    фото: mvs.gov.ua

    Сім мін, випущених ворогом з боку російського селища Тьоткіно, вибухнули на околиці Конотопського району

    Сьогодні, 25 травня, з боку російського населеного пункту Любачене відбувся обстріл прикордонної території Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Протягом 45 хвилин ворог гатив зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм, коригуючи вогонь за допомогою дронів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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    Гатили з артилерії та мінометів: окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото)
    Гатили з артилерії та мінометів: окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото)

    «Крім того, сьогодні вночі та учора ввечері відбулися обстріли з території Росії прикордонних територій Сумщини. Близько першої години ночі з території Росії ворог випустив з літака чотири ракети по одному з населених пунктів Краснопільської територіальної громади. Внаслідок нанесення авіаудару постраждали декілька будинків місцевих мешканців та лінія електропередачі. Також учора близько 20-ї години пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку прикордонних сіл Шосткинського району. Біля іншого села цього ж району розірвалося 8 боєприпасів, випущених з боку російського села Лемешовка. Ще сім мін, випущених ворогом з боку російського селища Тьоткіно, вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, увечері у вівторок, 24 травня, російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Гатили з артилерії та мінометів: окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото)