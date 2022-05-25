Банкова та МЗС відреагували на указ Путіна про спрощену паспортизацію

Херсонська та Запорізька області, за словами Подоляка, є невід'ємною частиною України

Подоляк: «Будь-які спроби РФ володіти вкраденими територіями матимуть максимально руйнівні наслідки для цієї країни»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену паспортизацію мешканців тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей не є законним.

«Безумовно, указ Путіна про спрощену паспортизацію для Херсонської та Запорізької областей має абсолютно нікчемну юридичну цінність. У всіх сенсах цього слова. Жодних коректних позитивних наслідків для територій, українських громадян або міжнародного права це не становить», – повідомив Подоляк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що такий указ російському лідеру необхідний виключно як елемент тотального пропагандистського впливу на власну внутрішньоросійську аудиторію.

«І дасть змогу влаштувати невелике телешоу з декількома десятками колаборантів кримінальної зовнішності в головній ролі з роздачею їм цих самих паспортів», – додав він.

Херсонська та Запорізька області, за словами Подоляка, є невід'ємною частиною України з усіма випливаючими з цієї обставини юридичними наслідками у повному обсязі.

«Щодо будь-яких російських планів, включаючи анексію тих чи інших українських регіонів, то вони мають лише суто теоретичне значення. І лише як додаткові свідчення скоєння тими чи іншими особами конкретних злочинів. У практичній же площині, будь-які спроби РФ володіти вкраденими територіями матимуть максимально руйнівні наслідки для цієї країни. У найближчій часовій перспективі...», - зазначив радник голови ОП.

Також у Міністерстві закордонних справ України засудили указ президента РФ, який передбачає «спрощене» отримання громадянства мешканцями захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях.

«Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права. Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків», – йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня президент РФ підписав указ, який дає змогу жителям окупованих районів Херсонської та Запорізької областей звернутися із заявами про набуття громадянства РФ у спрощеному порядку.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що окупанти змушували українців приймати громадянство невизнаної квазідержави «ЛНР». А у Маріуполі окупанти видавали новонародженим свідоцтва «ДНР».