Росія атакує південь України: ситуація у регіонах зранку 25 травня

Рашисти випустили ракети по Запоріжжю, Кривому Рогу та Миколаєву

У багатьох областях України ніч проти 25 травня минула відносно спокійно, проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно. Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, та Полтавщині.

Сумщина

Артобстріл з території Росії та ракетний авіаудар з літака, який не перетинав державний кордон: запуск був з території ворога. Постраждали будинки мирних мешканців Краснопілля. Близько 20 будинків та ЛЕП. Половина селища лишається без електроенергії. Поранених, за попередніми даними, немає.

Дніпропетровщина

Три ракетні удари по Кривому Рогу. Влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування. Про постраждалих уточнюється інформація. І знову обстріли Широківськоі та Апостолівськоі громади, що на межі з Херсонщиною. Апостолове частково без світла. Люди не постраждали.

Запоріжжя

Сьогодні зранку російські війська запустили чотири крилаті ракету по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО. На даний час обстежується уражена територія і на місці події працюють відповідні служби. Детальна інформація уточнюється. Є загиблий і поранені. Пошкоджено понад 60 приватних будинків.

Харківщина

У Харкові ніч була з поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області внаслідок обстрілів четверо поранених: Харківський р-н, місто Дергачі - одна особа; Ізюмський р-н: село Савинці та село Шевченкове - три особи. У Дергачах одна людина загинула.

Луганщина

Жорсткі бої за Сєвєродонецьк, постійні мінометні обстріли. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири — в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три — у Золотому та Тошківці, по два — в Катеринівці та Нирковому, один — в Гірському. Зранку, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк. За добу в області — шість загиблих, вісім поранених цивільних.

Донеччина

Ситуація гостра, але контрольована ЗСУ. Ускладнення на Лиманському напрямку — бої вже точаться у самому Лимані. Авдіївська ВА: всю ніч місто та лінія фронту навколо міста під обстрілами, багато прильотів, пожеж. Попри вкрай тяжкі обстріли й атаки, тримаються Вугледар, Мар'їнка і Красногорівка. За добу в області — 12 загиблих, 10 поранених цивільних.

Миколаївщина

Ввечері та вночі знову від обстрілів страждала Широківська громада. Пошкоджень і потерпілих немає, обстріли були за межами населених пунктів. Вночі ворог знову обстріляв Миколаїв з РСЗО «смерч». Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється. Внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади зруйновано житлові будинки та цивільні гаражі. Постраждалих немає. Також були обстріли в селі Лимани Галицинівської громади. Данні щодо постраждалих уточнюються. Удень та вночі обстрілювали Березнегуватську громаду. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає. Внаслідок обстрілу Шевченківської громади відбулося загоряння приватної автівки.

Херсонщина

Окупанти продовжують активні бойові дії. Минулої доби на території області було багато вибухів, обстрілів та зафіксовано декілька вертольотів і винищувачів. Після вибухів у другій половині дня трапився збій у роботі мобільних операторів, весь день вони працювали з перебоями. Стабільно тяжка ситуація в окупованих населених пунктах колишньго Високопільського, Великоолександрівського, Нововоронцовського та Білозерського районів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу. Російські окупанти 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області.