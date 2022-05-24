Росіяни знову вдарили по прикордонню Сумщини

У двох населених пунктах Сумської області зафіксовано 15 «прильотів»

Увечері у вівторок, 24 травня, російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Із 17:05 до 17:18 зафіксовано сім «прильотів» із території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномета.

Також близько 17:15 зафіксовано вісім «прильотів» у районі населеного пункту Товстодубове.

Втрат серед особового складу військовослужбовців і техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, 23 травня російські військові з території РФ обстріляли село Мезенівка Краснопільської громади Сумської області.

У ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли міста Білопілля на Сумщині та його околиць. З території РФ були випущені ракети, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудару.

Щонайменше 11 садиб зазнали значних ушкоджень.

Рятувальники показали наслідки обстрілів Білопілля.

Як відомо, обстріли Сумщини з російської території відбувають майже щодня. Внаслідок цих атак страждає переважно цивільна інфраструктура.