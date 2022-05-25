США заблокували РФ можливість розраховуватися за держборг в доларах

У Росії назвали рішення американського відомства таким, що «утискає насамперед права іноземних інвесторів

Росія продовжить виплачувати державні боргові зобов’язання у рублях після того, як Сполучені Штати скасували для неї можливість розрахунку в доларах. Про це повідомила пресслужба міністерства фінансів РФ.

У Росії назвали рішення американського відомства таким, що «утискає насамперед права іноземних інвесторів, що вклались у російські боргові інструменти, і підриває довіру до західної фінансової інфраструктури».

«Нинішня ситуація не має нічого спільного із ситуацією 1998 року, коли Росії не вистачало коштів на погашення своїх боргів. Зараз гроші є, і готовність платити теж є. На житті росіян ця штучно створена недружньою країною ситуація не позначиться», – заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

У травні ж російські провладні ЗМІ визнали, що РФ знову зіткнеться з ризиком технічного дефолту у кінці місяця, коли вона має погасити купони за випусками «Росія-2026» і «Росія-2036».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія придумала, як виплачувати держборг без доларів.