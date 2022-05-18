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    Події в Україні

    Окупанти все частіше саботують участь у бойових діях на території України – розвідка

    У відділі ФСБ &nbsp;58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами - Окупанти все частіше саботують участь у бойових діях на території України – розвідка
    У відділі ФСБ  58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами
    фото: Головне управління розвідки

    Кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні

    Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

    За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.

    Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

    70 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 71718) м. Шалі, Чеченська республіка.

    Як повідомлялося, російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську мову. Окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами «До побачення».

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти все частіше саботують участь у бойових діях на території України – розвідка