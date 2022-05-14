СБУ перехопила розмову гауляйтерів Херсонщини, які визнали свій провал (аудіо)

«Новопризначені» чиновники уже зараз обмірковують план своєї втечі

Колишні офіціантки і вишибали, призначені РФ «керівниками» тимчасово окупованої Херсонщини, вже планують тікати до Криму. Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів.

Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому «новопризначені» чиновники уже зараз обмірковують план своєї втечі.

«Питання з паливом не вирішуються – ж*па. Питання з ліками не вирішуються – ж*па, із зарплатами и пенсіями не вирішуються – ж*па, реально суцільна ж*па… Люди вмирають, без медикаментів. Починає зростати соціальна напруга, уже починають по тихеньку ненавидіти росіян…» – говорить своїй «колезі» один із чиновників, відповідальний за логістику в регіоні.

Тож разом приходять до логічного висновку: «Якщо нічого не змінити, у червні треба тікати … все, нах*й, будемо у Крим тулить, с*ка… Ми з Карінкою на все літо їдемо в Крим. Де вона офіціанткою, я десь там барменом, офіціантом, чи вишибалою, як я раніше був…»

Планують, що після курортного сезону повернуться додому, щоб «перезимувати».

Нагадаємо, за повідомленням американського Інститут вивчення війни (ISW) президент Росії Володимир Путін, ймовірно, найближчими місяцями спробує приєднати до Росії окуповані території на Півдні та Сході України.