  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Біля алеї Невідомого матроса сталася бійка - Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Біля алеї Невідомого матроса сталася бійка
    Фото: dumskaya.net

    Біля алеї Невідомого матроса сталася бійка

    Заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Одесі супроводжувалися провокаціями, у які довелося втрутитися правоохоронцям. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    Сотні городян прийшли до пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка, стели «Крила перемоги» на площі Десятого квітня та на меморіал 411-ї берегової батареї, щоб покласти квіти.

    Біля алеї Невідомого матроса сталася бійка. Провокатори спробували вирвати портрет Жукова з георгіївською стрічною на фото, через що почалася бійка, яку розбороняли силовики.

    Крім того, поліцейські затримали провокаторів, які кричали: «Одеса – російське місто».

    На сайті поліції Одеси також повідомили, що пенсіонер прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один –17-річний хлопець – на Алею Слави зі свастикою.

    Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.

    1 з 28
    на весь екран згорнути
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі
    Фото: dumskaya.net

    Раніше Нацполіція попереджала, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

    Також підрозділи Міністерства внутрішніх справ заступили до забезпечення правопорядку під час масових заходів 9 травня, і в цей день правопорядок забезпечуватимуть понад 12, 5 тисячі правоохоронців.

    Теги: пропаганда Одеса парк квіти місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies