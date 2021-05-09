Георгіївські стрічки та сутички із поліцією – як проходять акції до 9 травня в Одесі

Біля алеї Невідомого матроса сталася бійка

Заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Одесі супроводжувалися провокаціями, у які довелося втрутитися правоохоронцям. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Сотні городян прийшли до пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка, стели «Крила перемоги» на площі Десятого квітня та на меморіал 411-ї берегової батареї, щоб покласти квіти.

Біля алеї Невідомого матроса сталася бійка. Провокатори спробували вирвати портрет Жукова з георгіївською стрічною на фото, через що почалася бійка, яку розбороняли силовики.

Крім того, поліцейські затримали провокаторів, які кричали: «Одеса – російське місто».

На сайті поліції Одеси також повідомили, що пенсіонер прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один –17-річний хлопець – на Алею Слави зі свастикою.

Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.

Раніше Нацполіція попереджала, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

Також підрозділи Міністерства внутрішніх справ заступили до забезпечення правопорядку під час масових заходів 9 травня, і в цей день правопорядок забезпечуватимуть понад 12, 5 тисячі правоохоронців.