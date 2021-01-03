Заслужений художник України помер від ускладнень Covid-19

Роботи Сергія Лозовського знаходяться в приватних збірках України та за кордоном

Сергій Лозовський помер в Одесі, яку малював усе життя

Заслужений художник України Сергій Лозовський помер в Одесі у віці 58 років. Причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною хворобою, повідомляє Траса Е-95.

Художник Лозовський народився 14 липня 1962 в місті Рівне, навчався на художньо-графічному факультеті Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського.

З 1985 року викладав малюнок, живопис і композицію на художньо-графічному факультеті Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського.

Роботи Лозівського зберігаються в приватних колекціях по всьому світу, а також у великих українських музеях, зокремаі, В Музеї сучасного мистецтва в Одесі. Він малював в основному Одесу і морські пейзажі.

Як повідомлялося раніше, у грудні через ускладнення, повʼязане з коронавірусом, помер професор Українського католицького університету, автор понад 250 наукових праць, 53-річний історик Ігор Скочиляс.