За серп і молот можна сісти на 5 років, – Нацполіція

Виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою адміністративну відповідальність

Статті закону передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність

Нацполіція нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність за використання забороненої символіки.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає:

адміністративну відповідальність – стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

кримінальну відповідальність – стаття 436 -1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

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