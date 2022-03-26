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    Події в Україні

    Геращенко розповів, що трапилося із Шойгу

    Інфаркт у Шойгу стався після жорсткої пред&rsquo;яви з боку Путіна&nbsp; - Геращенко розповів, що трапилося із Шойгу
    Інфаркт у Шойгу стався після жорсткої пред’яви з боку Путіна 
    фото з відкритих джерел

    За версією радника міністра внутрішніх справ, Шойгу перебуває у шпиталі

    У міністра оборони Росії Сергія Шойгу інфаркт. Тому він не з'являється на публіці із середини березня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    «Інфаркт у Шойгу стався після жорсткої пред’яви з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну. Наразі він проходить реабілітацію у Головному військовому клінічному шпиталі імені Бурденка», – написав Геращенко.

    Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 25 березня пожартував про зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

    Російські ЗМІ пишуть, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу не було на засіданні Ради безпеки держави 24 березня, натомість його зображення просто вмонтували у відео.

    Відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з'являвся на публіці вже 12 днів.

    Раніше російські журналісти помітили зникнення очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу із публічного простору.

    22 березня, український журналіст Руслан Цимбалюк повідомив, нібито Шойгу відсторонив від виконання обов'язків генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Єршов був командувачем 6-ї загальновійськової армії, яка бере участь у російсько-українській війні. А причиною відсторонення є великі людські втрати у складі армійських підрозділів.

    У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Теги: росія окупанти ЗМІ міністр Міноборони Антон Геращенко війна Володимир Зеленський Україна президент журналіст окупація радник #stoprussia
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    Геращенко розповів, що трапилося із Шойгу