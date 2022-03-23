«Він у Чорнобаївці?»: російські ЗМІ пишуть про зникнення Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу з 11 березня не з'являється у публічному просторі, подейкують про хворобу

Міністр оборони Росії, яка майже місяць веде війну на території України, Сергій Шойгу кудись зник,можливо, через проблеми зі здоров'ям

Російські журналісти помітили зникнення очільника Міноборони Росії Сергія Шойгу із публічного простору. Про це першим написав у Twitter керівник відділу публіцистики видання «Медіазона» Дмитро Трещанин.

«Слухайте, великого піар-міністра Шойгу немає у публічному просторі з 11 березня. Одиннадцять днів війни у нас немає голови Міноборони. Він що, у Чорнобаївці?» – задав риторичнее питання журналіст, опублікувавши скріншот пошуку на кремлівському сайті РІА «Новості», з якого видно, що новини про Шойгу закінчилися 11 березня.

Слушайте, великого пиар-министра Шойгу нет в публичном пространстве с 11 марта. ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ ВОЙНЫ у нас нет главы Минобороны



Он что, в Чернобаевке? pic.twitter.com/cVNSZ8W4EN — Очиповочная фурфура (@dm_e) March 22, 2022

Після цього видання «Агентство» дослідило появу інформації про Шойгу в російському медіапросторі.

Згідно із розслідуванням «Агентства», новини в профілі Сергія Шойгу на сайті міністерства оборони Росії востаннє з'являлися того ж таки 11 березня.

Після цього Шойгу в кремлівських новинах згадували лише двічі, обидва рази – 18 березня. Новина на сайті Кремля повідомила про нараду президента Росії із постійними членами Ради безпеки, серед яких згадувався і міністр оборони. Однак, жодних фото- чи відео документів про цю нараду не публікувалося.

На сайті пропагандистського «Першого каналу» того ж дня з’явився сюжет про те, як Сергій Шойгу вручав нагороди. Втім, зазначають журналісти, відео в сюжеті телеканалу збігається із тим, яке міністерство оборони Росії опублікувало ще 11 березня – у день, коли міністр останнє фігурував у новинах.

За інформацією джерел видання у оточенні Шойгу, у міністерстві оборони обговорюють можливу хворобу керівника Міноборони. Нібито у нього проблеми із серцем. Офіційно російське військове відомство ніяк не коментує зникнення Сергія Шойгу з публічного простору.

Нагадаємо, учора, 22 березня, український журналіст Руслан Цимбалюк повідомив, нібито Шойгу відсторонив від виконання обов'язків генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Єршов був командувачем 6-ї загальновійськової армії, яка бере участь у російсько-українській війні. А причиною відсторонення є великі людські втрати у складі армійських підрозділів.