У РФ за втрати в Україні відсторонений генерал- командувач 6-ї армії

Шойгу посадив військового під домашній арешт за величезну кількість мертвих рашистів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відсторонив від виконання обов'язків генерал-лейтенанта Єршова Владислава. Він був командувачем 6-ї загальновійськової армії країни. Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

За попередніми даними, в одній лише шостій армії не дорахувалися 2 тис. військовослужбовців. Із них приблизно 180 людей – солдати-строковики.

Відомо, що наразі генерал Єрошов перебуває під домашнім арештом. Проти нього уже відкрили провадження.

Зазначимо, що на Росії ЗМІ уже озвучують про понад 10 тис. загиблих під час війни проти України.

Нагадаємо, від початку вторгнення в Україну, Росія поховала більше солдатів, ніж офіційно визнало військове керівництво Кремля своїх втрат у ході війни в Україні.

До слова, втрати російських окупантів в Україні становлять близько 15 тис. військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил України в понеділок.

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