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    Франція, Туреччина і Греція організують операцію з порятунку жителів Маріуполя

    Еммануель Макрон представив план порятунку мешканців Маріуполя - Франція, Туреччина і Греція організують операцію з порятунку жителів Маріуполя
    Еммануель Макрон представив план порятунку мешканців Маріуполя
    Фото: BFM

    Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє врятувати маріупольців

    Франція очолить «виняткову гуманітарну операцію» разом з Туреччиною та Грецією для евакуації українського міста Маріуполь, яке вже три тижні перебуває в облозі російськими військами. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Politico.

    Як повідомив Макрон, про операцію він матиме розмову з президентом Путіним протягом найближчих кількох днів.

    «Ми плануємо розпочати гуманітарну операцію спільно з Туреччиною та Грецією для евакуації всіх тих, хто бажає покинути Маріуполь», – с казав французький лідер журналістам після дводенного саміту Європейської Ради.

    Президент Макрон підкреслив, що операція буде проведена в координації з президентом Зеленським та українською владою. Також президент Франції повідомив, що контактує з мером Маріуполя.

    Нагадаємо, у Маріуполі проживало понад 400 тис. людей. Близько 150 тис. залишається в окупованому місті вже протягом місяця. Міська влада припускає, що кількість загиблих мирних мешканців може бути не меншою за 20 тис. людей. Однак підрахувати кількість жертв поки немає можливостей через постійні обстріли і бойові дії на території міста, які не припиняються.

    Як повідомлялося раніше, за інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, Маріуполь зараз перебуває під контролем Збройних сил України.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна Франція Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Франція, Туреччина і Греція організують операцію з порятунку жителів Маріуполя