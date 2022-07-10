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    Події в Україні

    Доба на Сумщині: окупанти обстріляли громаду з мінометів

    Вороги били з мінометів - Доба на Сумщині: окупанти обстріляли громаду з мінометів
    Вороги били з мінометів
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    На щастя, сьогодні в області без жертв

    Протягом неділі, 10 липня, у прикордонних районах Сумської області панувала відносна тиша. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Порушив тишу лише мінометний вогонь росіян близько чотирнадцятої години в Есманській громаді. П’ять вибухів. Постраждалих і руйнувань немає», – повідомив Живицький.

    Також очільник Сумщини подякував нашим захисникам і побажав тихої ночі.

    Напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

    Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

    Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна фермер окупація #stoprussia
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    Доба на Сумщині: окупанти обстріляли громаду з мінометів