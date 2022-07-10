Доба на Сумщині: окупанти обстріляли громаду з мінометів

На щастя, сьогодні в області без жертв

Протягом неділі, 10 липня, у прикордонних районах Сумської області панувала відносна тиша. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Порушив тишу лише мінометний вогонь росіян близько чотирнадцятої години в Есманській громаді. П’ять вибухів. Постраждалих і руйнувань немає», – повідомив Живицький.

Також очільник Сумщини подякував нашим захисникам і побажав тихої ночі.

Напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

Раніше затишшя було в області 7 липня. Тоді зафіксували лише один обстріл за день. Вороги завдали удару по прикордонному населеному пункту.

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