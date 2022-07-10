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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

    Рашисти зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад - Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини
    Рашисти зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад
    фото: GETTY IMAGES

    Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку сталася пожежа

    Два райони Дніпропетровщини у суботу потрапили під ворожий вогонь. Про це повідомив очільник Дніпровської облради Микола Лукашук.

    У Криворізькому районі російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Без постраждалих, без руйнувань.

    «Криворізький район. Вдень російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Без постраждалих, без руйнувань. Синельниківський район. Ворог вдарив по Великомихайлівській громаді, місцеві мешканці не постраждали. Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку сталася пожежа – зайнявся сінник та трактор. «Демілітаризація» цивільної сільськогосподарської техніки від окупантів у дії», – зазначив він.

    Щодо інших районів області – протягом дня було тихо. Наразі всюди ситуація контрольована, зауважив Лукашук.

    Нагадаємо, учора, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

    Пізніше кількість вбитих внаслідок ракетного обстрілу Часового Яру на Донеччині зросла до 15.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини