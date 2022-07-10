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    Новини

    Росія вас кине, коли зміняться політичні обставини – Зеленський до вояків РФ (відео)

    Президент відреагував на удар по Часовому Яру - Росія вас кине, коли зміняться політичні обставини – Зеленський до вояків РФ (відео)
    Президент відреагував на удар по Часовому Яру
    фото: Офіс президента

    «Покарання невідворотне для кожного російського вбивці»

    Президент України Володимир Зеленський увечері 10 липня звернувся до українців із підсумками 137 доби повномасштабної війни.

    Зокрема, президент відреагував на ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині.

    «Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно свідомо. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли», – сказав глава держави.

    Покарання невідворотне для кожного російського вбивці, наголосив Зеленський.

    «Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава їх захищатиме. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини», – сказав він.

    Нагадаємо, Рєзніков розповів, який наказ віддав Зеленський для ЗСУ.

    Теги: росія окупанти війна держава Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Росія вас кине, коли зміняться політичні обставини – Зеленський до вояків РФ (відео)