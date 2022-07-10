Рєзніков розповів, який наказ віддав Зеленський для ЗСУ

Президент дав завдання відвоювати окуповані прибережні райони

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає бойові сили. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times.

«Україна збирає бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії», – пише видання.

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

«Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах», – сказав Резніков.

Раніше Резніков назвав три можливі сценарії того, як завершиться війна.

Нагадаємо, Резніков назвав зброю, яка посилить Україну із землі та неба.

Також Резніков назвав кількість поранених окупантів.

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