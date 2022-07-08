Верещук закликає якнайшвидше евакуюватися з двох областей

Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, відповідаючи на запитання, чи є можливість евакуації з тимчасово окупованих територій півдня України.

«Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей», – зазначила Верещук.

За її словами, Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях, та робить все, аби закрити можливість для людей офіційно евакуюватись. Водночас люди, особливо жінки, у яких є діти, повинні мати життєву мудрість і розуміти: перебування на території Херсонської і Запорізької області в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Верещук також зазначила, що російські загарбники використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

«Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це», – пояснила Верещук, додавши, що виїжджати і вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами.

«Навіть якщо людей буде депортовано в Росію, ми все одно знайдемо можливість допомогти людям повернутись… Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні сили будуть деокуповувати. Це будуть великі бої», – попередила Верещук.

Віцепрем'єр також повідомила, що громадянам доводиться перетинати 24 блокпости окупантів, але, попри труднощі, люди не втрачають свої життя, залишаються живими.

Нагадаємо, станом на 6 липня у місті Лисичанськ Луганської області залишилися до 12 тис. людей, які не евакуювалися з об’єктивних чи суб’єктивних причин.

Як відомо, Міноборони попередило про можливий наступ рашистів на одне із міст України.

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