Путіну треба бути повним дурнем, щоб вірити в успіх в Україні

З кожним днем шанси росіян на успіх на Донбасі зменшуються

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Пятьдесят седьмой день войны пришелся на день рождения Ленина. А он, как известно, и создал Украину... Хе–хе...

Чем отметился этот день? Тем, что в России посадили Кара-Мурзу и признали иноагентами Венедиктова, Невзорова и Пархоменко. А значит не все в России орки и хотят украинцам смерти. Иначе бы их не трогали...

В Донбассе, судя по картам и новостям, русские опять никуда серьезно не продвинулись и с каждым днем их шансы на успех становятся все призрачнее...

Я даже как-то переживаю за Путина.

Такой он был жалкий, маленький, старенький, вдавившийся в кресло... Штанишки коротенькие, ножки тоненькие, вцепился в стол как испуганный хорек...

Ведь не может быть, чтобы он не понимал, что ему ж*па. Надо же быть полным болваном, чтобы все еще верить в успех своей затеи. Что ему там рассказывают? Что «все идет по плану, а наш батюшка Ленин – совсем усох»? Будь он неладен...

Вот я смотрю на эту мизансцену и вижу ее так: пришел Шойгу, министр обороны, за плечами которого вся армия России. Уж какая никакая, другой все равно нет.

И эта армия была брошена Путиным в абсолютно бессмысленную и безнадежную авантюру. И потеряла в ней свои лучшие части. Спецназ, десант, морскую пехоту, всю новую технику. Опозорилась и вынуждена была бежать из под Киева, Сум и Чернигова.

А все потому, что этот вот сухонький старичок поверил своим спецслужбам (ворам и рэкитерам), что его армию в Украине встретят с цветами и хлебом-солью. И поэтому вместо армии в полтора миллиона (минимум) отправил на «завоевание» Украины армию в десять раз меньше...

И его армию там разбили.

И армия знает кто в этом виноват. И вот она пришла к нему в кабинет и села напротив него. И он, Путин, видит напротив себя не м*дака Шойгу, а всех этих полковников и майоров, капитанов и лейтенантов, чьи роты и батальоны полегли в этой бойне.

Полегли даже не вступив в бой, на марше. Их раздолбали потому, что они совсем не береглись. Им сказали, что это будет просто такая прогулка. Они даже парадную форму с собой везли...

И вот сейчас, он опять их бросил в мясорубку на Донбассе. И опять они там гибнут без смысла, без толку, без счета. И тоже понимают, что задачу, которую можно решить только миллионной армией нельзя решить группировкой в десять раз меньшей.

Но что делать если очень хочется, а миллионной армии нет?

А вот так и делать – нападать тем, что есть: авось повезет... И надеятся, что столь долго лелеемые и опекаемые спецслужбы не обманут...

Представляете, какая катастрофа у него сейчас в голове: все что он выстраивал столько лет, во что верил – все рухнуло. Все эти его рыцари плаща и кинжала, все эти высокоинтеллектуальные Штирлицы и Каноны Молодые оказались банальными ворами и очковтирателями, не «солдатами невидимого фронта», а взяточниками и коррупционерами.

И, самое главное, им на него на*рать. Они вовсе не готовы его защищать. Они решали все эти годы какие-то свои задачи, а его совершенно хамски юзали.

– Что Михаил Иванович?

– Да все блажит... Великую Россию ему подавай!

– А почем нынче Великая Россия?

– 10 ярдов грозится выделить только на подкуп украинских начальников.

– Ого. Прайс неплохой. За такую цену можно и показать ему Великую Россию. Он, же лох, кроме наших папочек ничего не видит, так и нарисуйте ему красиво.

– Не учи ученого, умник. Так и делаем! Если поможешь старику голову морочить – будешь в доле.

– А ты, кстати, этим летом где? На Лазурке? Яхту обновляешь? Ну зови, я там тоже недалеко буду, повидаемся...

Ах, ка бы эти деньги, да в армию, думает Путин... Что же я так лоханулся-то?

Ведь говорили мне, что мои фээсбэшники воруют, а я все не верил... Думал – завидуют им. Моим рыцарям без страха и укропа... А, впрочем, и в армии бы их тоже разворовали. У армии бюджеты были даже побольше, чем у ФСБ, а все одно – на старых, ржавых танках воюют...

Вот сидит Шойгу передо мной. Морда противная. Бормочет какую-то х*йню. Будто я не знаю сколько денег он наворовал... И сколько он тратит на всех своих сисястых и ногастых генеральш из пресс-службы... Баловник...

А Шойгу думает: чего этому дураку не жилось? Все у него было! Страна у ног лежала. Денег – куры не клюют. Во всем мире – почет и уважение. Сиди кури бамбук. Нет, бл*дь, воевать полез. Будто не знает, что воевать нечем. Ведь каждый рубль с*изженный я с ним согласовывал, и на каждый чих его кивок получал. Я же не идиот, чтобы не понимать какой порядок. Чего ж он теперь круглые глаза делает? Странный тип, ей-ей...

Вот и сидят друг против друга два этих старика. Позади прожитая жизнь. Позабавились на славу. Впереди – страшная смерть. Позор и ненависть миллионов. Загубленная страна. Загубленное будущее их детей. Они будут изгоями.

Что им сказать друг другу? Нечего им сказать... нужно отбывать номер.Говорить какую-то чушь. Опять врать.

Изображать уверенность, которой нет и в помине. И дрожжать, дрожжать от страха. Перед неизбежным концом, который вот-вот настанет. Какой он будет?

Ампула с ядом? А если не успею? А если вот этот охранник сейчас подойдет и всю обойму прямо в голову... Брызнут мозги на ковер... Вылетит лицо... И будет лежать безобразный мой труп с разлетевшейся по комнате головой, и никто даже не похоронит меня по людски... Закатают в этот же ковер, вынесут и выбросят в Москва–реку... Ищи-свищи...

Или как Кадафи – долго умирать с огромным тесаком, и просить добить... А добивать не будут, будут глумиться... Тыкать ножиками, плевать в морду...

Или повесят как Саддама? Будут судить, показывать фотки вскрытых могил, читать доказательства и судебно-медицинские экспертизы. Все г*ндоны, что лизали ж*пу будут наперебой давать показания: это все он приказал, это он придумал, это он велел... А потом уйдет земля из под ног, померкнет свет и липкое, мучительное удушье схватит шею...

А может в самом деле бомбу бросить? А? Пустое... Обманут. Скажут есть – и не кинут. За*сат... И то верно: чего им из-за меня самим-то помирать? Им, поди, ничего не будет. Их-то пронесет... Обычные полковники... С них взятки-гладки... Да им уже «кто надо», наверное, сумел довести, что бросать не надо. Что их «подвиг будет оценен по достоинству»... Во всяком случае, я бы именно так и сделал на месте этих моих «коллег»...

.............

Вот такая реконструкция у меня получается. Думаю, вполне реалистичная, правда? Ну и как нам после этого не победить этих мразей? Раз наше дело – правое?

А оно действительно – правое. И поэтому враг будет разбит. И победа будет – за нами!

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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