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    Коли Залужному було 20. У мережі з'явились фото головнокомандувача в молодості

    Коли Залужному було 20. У мережі з'явились фото головнокомандувача в молодості
    фото: Анатолій Матіос/Facebook

    Валерій Залужний своєю мужністю та красою завоював серця багатьох українок

    У мережі оприлюднили фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в студентські роки. Світлина зроблена у той час, коли Залужний був студентом загальновійськового факультету Одеського вищого об’єднаного командного училища.

    Зазначимо, через 10 років після випуску з училища Залужний з золотою медаллю закінчив Національну Академію оборони України.

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    Коли Залужному було 20. У мережі з'явились фото головнокомандувача в молодості
    Коли Залужному було 20. У мережі з'явились фото головнокомандувача в молодості

    Залужний пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

    У 2007 році його призначили начальником штабу – першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області, а через ще два роки – командиром 51-ї окремої механізованої бригади.

    Генерал-майора Залужний отримав 23 серпня 2017 року, разом з іншими 35 кращими українськими офіцерами Збройних сил України. Тоді ж його призначили начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

    Вже через рік він стає начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником Командувача об’єднаних сил.

    9 грудня 2019 року Залужного призначили командувачем Оперативного командування «Північ». Президент Володимир Зеленський 27 липня 2021 року звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака й призначив на його Валерія Залужного.

    Залужний одружений. Має двох доньок.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Коли Залужному було 20. У мережі з'явились фото головнокомандувача в молодості