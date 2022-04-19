Коли Залужному було 20. У мережі з'явились фото головнокомандувача в молодості

Валерій Залужний своєю мужністю та красою завоював серця багатьох українок

У мережі оприлюднили фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в студентські роки. Світлина зроблена у той час, коли Залужний був студентом загальновійськового факультету Одеського вищого об’єднаного командного училища.

Зазначимо, через 10 років після випуску з училища Залужний з золотою медаллю закінчив Національну Академію оборони України.

Залужний пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

У 2007 році його призначили начальником штабу – першим заступником командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області, а через ще два роки – командиром 51-ї окремої механізованої бригади.

Генерал-майора Залужний отримав 23 серпня 2017 року, разом з іншими 35 кращими українськими офіцерами Збройних сил України. Тоді ж його призначили начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Вже через рік він стає начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником Командувача об’єднаних сил.

9 грудня 2019 року Залужного призначили командувачем Оперативного командування «Північ». Президент Володимир Зеленський 27 липня 2021 року звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака й призначив на його Валерія Залужного.

Залужний одружений. Має двох доньок.