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    Думки вголос

    Звернення Головнокомандувача Збройних сил до безвідповідальних політиків

    Валерія Залужного вже дістали політики, що заважають обороняти Україну - Звернення Головнокомандувача Збройних сил до безвідповідальних політиків
    Валерія Залужного вже дістали політики, що заважають обороняти Україну
    фото: facebook

    Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії

    Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про «зраду» і роблять «оцінки» оперативної обстановки.

    Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів.

    Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі.

    Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити.

    Про це знають всі українці. Про це знає світ.

    Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації.

    Тож, я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми «експертними оцінками». Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти.

    Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам.

    Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил.

    Закликаю – не розколюйте державу!

    Слава Україні!

    Джерело:

    Джерело: блог Валерія Залужного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Звернення Головнокомандувача Збройних сил до безвідповідальних політиків