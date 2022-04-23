Евакуація з Маріуполя: окупанти готують провокацію

Вороги можуть намагатися паралельно із українськими захисниками організувати свій коридор для евакуації в Росію

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук попередила, що російські окупанти можуть влаштувати провокацію, і паралельно з українською стороною відкрити коридор для евакуації маріупольців до Росії.

«Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні. Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації», – наголосила вона.

Верещук також підкреслила, що український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).

Нагадаємо, 23 квітня евакуація людей з Маріуполя запланована на 12:00.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.