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    Події в Україні

    Евакуація з Маріуполя: окупанти готують провокацію

    23 квітня евакуація людей з Маріуполя запланована на 12:00&nbsp; - Евакуація з Маріуполя: окупанти готують провокацію
    23 квітня евакуація людей з Маріуполя запланована на 12:00 
    фото з відкритих джерел

    Вороги можуть намагатися паралельно із українськими захисниками організувати свій коридор для евакуації в Росію

    Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук попередила, що російські окупанти можуть влаштувати провокацію, і паралельно з українською стороною відкрити коридор для евакуації маріупольців до Росії.

    «Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні. Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації», – наголосила вона.

    Верещук також підкреслила, що український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).

    Нагадаємо, 23 квітня евакуація людей з Маріуполя запланована на 12:00.

    За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

    Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

    Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ФСБ війна путін завод Україна президент місто влада населення окупація Ірина Верещук час евакуація #stoprussia
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    Евакуація з Маріуполя: окупанти готують провокацію