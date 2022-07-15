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    Події в Україні

    Горять авто: з'явилося відео ракетного удару росіян по Дніпру

    окупанти завдали ракетного удару по Дніпру - Горять авто: з'явилося відео ракетного удару росіян по Дніпру
    окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

    В місті спостерігаються пожежі

    У четвер, 15 липня, російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Відео опублікували у Telegram-каналах.

    Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Місцеві мешканці чули вибухи.

    Телеграм-канали почали публікувати наслідки «прильотів».

    Зокрема, в місті спостерігаються пожежі.

    Також на кадрах видно, як горять автомобілі.

    Також мешканцям Дніпра вдалося засняти сам приліт ракет. На відео видно проліт ракет та спалахи від вибуху.

    Увага! На відео ненормативна лексика (відео 18+)

    Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Горять авто: з'явилося відео ракетного удару росіян по Дніпру