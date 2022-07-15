Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі

Кількість поранених уточнюється

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними снарядами з РСЗВ, в результаті цього є загиблі. Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях у своєму відеоповідомленні, поширеному Слов'янською міською військовою адміністрацією.

«Сьогодні, 15 липня, Слов’янськ зазнав чергового обстрілу касетними снарядами з РСЗВ. Одна людина загинула. Кількість поранених уточнюється», – зазначив він.

Лях закликає жителів залишатися в укритті, не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Нагадаємо, росіяни з «Ураганів» вдарили по центру Бахмута, є постраждалі. Попередньо, по центральному ринку загарбники випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву.