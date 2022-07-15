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    Новини

    Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі

    Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами - Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі
    Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами

    Кількість поранених уточнюється

    Російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними снарядами з РСЗВ, в результаті цього є загиблі. Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях у своєму відеоповідомленні, поширеному Слов'янською міською військовою адміністрацією.

    «Сьогодні, 15 липня, Слов’янськ зазнав чергового обстрілу касетними снарядами з РСЗВ. Одна людина загинула. Кількість поранених уточнюється», – зазначив він.

    Лях закликає жителів залишатися в укритті, не виходити на вулицю без нагальної потреби.

    Нагадаємо, росіяни з «Ураганів» вдарили по центру Бахмута, є постраждалі. Попередньо, по центральному ринку загарбники випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі